Телеведущий и певец Ю Чжэ Сок совершил очередное пожертвование

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Телеведущий и певец Ю Чжэ Сок (유재석) является одним из крупных меценатов среди звёзд корейского шоу-бизнеса. Артист в очередной раз совершил пожертвование, передав денежные средства НКО GFoundation. Сотрудники организации закупили предметы личной гигиены, которых должно хватить на шесть месяцев. Помощь получат пятьсот девочек из малообеспеченных семей в нескольких регионах страны.