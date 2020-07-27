Телеведущий и певец Ю Чжэ Сок совершил очередное пожертвование

Шесть месяцев борьбы с COVID-19
2020-07-25
Телеведущий и певец Ю Чжэ Сок (유재석) является одним из крупных меценатов среди звёзд корейского шоу-бизнеса. Артист в очередной раз совершил пожертвование, передав денежные средства НКО GFoundation. Сотрудники организации закупили предметы личной гигиены, которых должно хватить на шесть месяцев. Помощь получат пятьсот девочек из малообеспеченных семей в нескольких регионах страны.
2020-07-25
2020-07-23
2020-07-20
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