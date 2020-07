Чи Мин из BTS озвучил голос Джуди Хопс из «Зверополиса»

ⓒ Big Hit Entertainment

Режиссёр и автор сценария мультипликационного фильма «Зверополис» Джаред Буш похвалил участника BTS (방탄소년단) Чи Мина (지민) за озвучивание голоса Джужи Хопс, главного персонажа «Зверополиса». Соответствующее заявление было сделано в среду, 22 июля, через личный аккаунт Джареда Буша в Twitter. Особый интерес вызвала его фраза «Когда мы сможем поработать вместе?» (When can we... work together?!). Многие расценивают это как приглашение корейского певца к сотрудничеству. Ранее Чи Мин в 109 серии веб-сериала Run BTS озвучил голоса персонажей из нескольких мультипликационных фильмов: Джуди Хопс из «Зверополиса», гиену Шензи из «Короля льва» и дракона Рекса из «Истории игрушек». Больше всего поклонникам певца понравилась озвучка кролика-полицейского из «Зверополиса». Об этом можно было судить по многочисленным комментариям с похвалой работы артиста.