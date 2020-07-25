Избавь нас от лукавого (다만 악에서 구하소서)





Жанр: боевик

Режиссёр: Хон Вон Чхан

В ролях: Хван Чжон Мин, Ли Чжон Чжэ, Пак Чон Мин

На экранах: с 5 августа 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.





В одном из городов Таиланда случается похищение. Киллер Ин Нам по выполнении очередного задания вылетает в страну. Известно лишь, что похищение каким-то образом с ним связано. По прибытии Ин Нам вместе со своим помощником Ю И пытается разобраться в происшедшем. Тем временем, родной брат убитого Рэ И в жажде мести отправляется следом за Ин Намом.