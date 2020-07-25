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Избавь нас от лукавого (다만 악에서 구하소서)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-07-27


Жанр: боевик

Режиссёр: Хон Вон Чхан

В ролях: Хван Чжон Мин, Ли Чжон Чжэ, Пак Чон Мин

На экранах: с 5 августа 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.


В одном из городов Таиланда случается похищение. Киллер Ин Нам по выполнении очередного задания вылетает в страну. Известно лишь, что похищение каким-то образом с ним связано. По прибытии Ин Нам вместе со своим помощником Ю И пытается разобраться в происшедшем. Тем временем, родной брат убитого Рэ И в жажде мести отправляется следом за Ин Намом.

Избавь нас от лукавого (다만 악에서 구하소서)
Избавь нас от лукавого (다만 악에서 구하소서)
Избавь нас от лукавого (다만 악에서 구하소서)
Избавь нас от лукавого (다만 악에서 구하소서)
Избавь нас от лукавого (다만 악에서 구하소서)
Избавь нас от лукавого (다만 악에서 구하소서)
Избавь нас от лукавого (다만 악에서 구하소서)
Избавь нас от лукавого (다만 악에서 구하소서)
Избавь нас от лукавого (다만 악에서 구하소서)
Избавь нас от лукавого (다만 악에서 구하소서)
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