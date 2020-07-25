Избавь нас от лукавого (다만 악에서 구하소서)

Шесть месяцев борьбы с COVID-19
2020-07-25
#Новости шоу-бизнеса l 2020-07-27
Жанр: боевик
Режиссёр: Хон Вон Чхан
В ролях: Хван Чжон Мин, Ли Чжон Чжэ, Пак Чон Мин
На экранах: с 5 августа 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.
В одном из городов Таиланда случается похищение. Киллер Ин Нам по выполнении очередного задания вылетает в страну. Известно лишь, что похищение каким-то образом с ним связано. По прибытии Ин Нам вместе со своим помощником Ю И пытается разобраться в происшедшем. Тем временем, родной брат убитого Рэ И в жажде мести отправляется следом за Ин Намом.
2020-07-25
2020-07-23
2020-07-20
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >