Страны Азии стремятся привлечь компании и капитал из Гонконга

Гонконг на протяжении десятилетий являлся финансовым центром Азии, благодаря его открытости для иностранных компаний и близости к материковой части Китая. После принятия китайским правительством нового закона о национальной безопасности и роста политических волнений в Гонконге, глобальные компании собираются покинуть бывшую британскую колонию. В настоящее время крупные города азиатских стран развернули острую конкуренцию за то, чтобы занять место Гонконга в качестве экономического центра Азии. Ситуацию комментирует экономический обозреватель Чон Чхоль Чжин.





Всё больше и больше компаний рассматривают возможность ухода из Гонконга. Ожидается, что этот «исход» будет ускоряться. В настоящее время там базируются более полутора тысяч глобальных компаний, и 18-20% из них составляют американские. Они немедленно покинут Гонконг, если перестанут пользоваться льготами. Плата за аренду офисов в основных деловых районах Гонконга уже начинает снижаться. Если не будет значительных улучшений в отношениях между США и Китаем, Гонконг может потерять статус регионального делового центра. Это приведёт к оттоку капитала и людских ресурсов.





Похоже, Гонконг как главный финансовый центр Азии уходит в историю. Как известно, кризис одних может дать новые возможности другим. Крупные азиатские города стремятся обратить проблемы Гонконга в свою пользу.





Несколько азиатских городов стремятся привлечь иностранный капитал и фирмы, покидающие Гонконг. Как и ожидалось, преимущества имеет Сингапур, который во многом напоминает Гонконг. По данным Валютного управления Сингапура, банковские депозиты нерезидентов увеличились в апреле на 44%. Это максимальный рост с 1991 года, когда начался сбор соответствующих данных. Тайвань также стремится привлечь компании из Гонконга. Аналитики прогнозируют, что многие финансовые компании США предпочтут Тайвань Сингапуру. Япония - ещё один претендент. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно говорил о привлекательности Токио в качестве альтернативы Гонконгу. Китай тоже проявляет активность, продвигая Шанхай и Шэньчжэнь. Ряд компаний из Гонконга проявляют интерес к китайским городам.





Некоторые эксперты видят Сеул как альтернативу Гонконгу. Сотрудники гонконгского офиса газеты New York Times изучают цены на недвижимость и условия дорожного движения и отдыха в некоторых районах Сеула, таких как Каннам и Итхэвон. 14 июля New York Times объявила о том, что переведёт в Сеул треть сотрудников своего гонконгского офиса. Побудит ли пример New York Times другие компании переехать в Сеул? Надо признать, что пока южнокорейское правительство не очень активно привлекает иностранные компании, покидающие Гонконг. Их можно привлечь налоговыми льготами, но пока о соответствующих планах официально не сообщалось. Ещё в начале 2000-х годов Сеул и Пусан стремились стать финансовыми центрами Азии, но эта инициатива не дала видимых результатов. Более того, многие иностранные финансовые компании покинули страну. Сеул занял в этом году лишь 33-е место в Глобальном индексе финансовых центров, опубликованном лондонской консалтинговой компанией Z/Yen и Финансовым центром Катара. С 2015 года Сеул опустился в рейтинге на целых 6 позиций.





Каковы сильные стороны и преимущества Гонконга? Почему туда стекались компании и их капиталы? Одним из преимуществ, предлагаемых Гонконгом, является то, что местные жители говорят по-английски, на языке международных финансов и коммерции. Республика Корея - не англоговорящая страна. Кроме того, она всегда находилась под влиянием проблем, связанных с Северной Кореей. Южнокорейцы считают, что они живут в условиях мира. Однако с точки зрения иностранных инвесторов, даже малейшая возможность военных провокаций является серьёзным риском. Кроме того, в Республике Корея слишком много финансовых ограничений. Однако, если правительство ослабит правила для иностранных компаний, местные бизнесмены воспримут это как дискриминацию.





У всех кандидатов есть как достоинства, так и недостатки. В Сингапуре сложилась благоприятная финансовая среда, аналогичная гонконгской, а промышленность Тайваня тесно связана с китайской. При этом фондовые рынки в Сингапуре и на Тайване намного меньше, чем в Гонконге. Фондовый рынок Японии достаточно велик, но это не англоязычная страна, которая к тому же подвержена стихийным бедствиям. Республике Корея нужна разумная стратегия. Если она решит присоединиться к гонке по привлечению фирм и капитала, покидающих Гонконг, ей следует подготовить англоязычную среду, открыв международные школы и больницы. Нужно привлечь иностранных специалистов в юридическом и финансовом секторах. Одним словом, нужны планы на государственном уровне.