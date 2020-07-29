



Корейцы придают большое значение совместному приёму пищи, ведь это повод сблизиться и поддержать не только в радостные моменты, но и в грустные периоды жизни. О трапезе в честь разных поводов поётся во многих корейских песнях. С некоторыми из них вы можете познакомиться, прослушав наш выпуск.





Выпуск 474. Совместная трапеза

* Песня «Чхуринга» – Ли Гым Ми (вокал)

* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбо», в котором Нольбо приходит в гости к Хынбо – О Чжон Сук (вокал)

* Песня «Чэчжон» – Син Чжон Э (вокал)