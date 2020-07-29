Невиновность (결백)





Сотрудница крупной адвокатской конторы Ан Чжон Ин неожиданно получает известие о смерти отца, но из-за дел она не может лично поехать на его похороны. Однако спустя несколько дней она получает шокирующие новости: в алкогольном напитке, которые все пили на похоронах, обнаружили яд, в результате один человек погиб, трое находятся в крайне тяжелом состоянии. В преступлении обвинили… ее мать. Чжон Ин приезжает в родной город, но ее собственная мать ее не узнает, у нее налицо все признаки старческого маразма. Чжон Ин выступает в качестве защитника матери на суде, и сюжет закручивается вокруг постоянной лжи свидетелей, странных несовпадений в показаниях и уликах, пока девушке не открывается страшная и шокирующая правда о произошедшем…