Рассказ «Фотостудия сновидений» писателя Кан Со Чхона

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Действие рассказа «Фотостудия сновидений» происходит в тёплый весенний день, когда девятнадцатилетний юноша поднимается в горы и видит на стволе одного из цветущих деревьев вывеску с интересным названием.









«Фотостудия сновидений» - 2 км на восток».

Даже не успев разглядеть цветущее бледно-розовое дерево, я сразу же направился в сторону этой самой фотостудии сновидений. Это был огромный, великолепный дом в западном стиле, не вписывавшийся в местный горный пейзаж. На ослепительно белом от стен, окон и до самой крыши доме выделялись лишь крупные буквы голубого цвета – «Фотостудия сновидений».





꿈을 찍는 시간관으로 가는 길, 동쪽으로 5리.





나는 그 연분홍 꽃나무에 핀 꽃 같은 건 생각할 사이도 없이

곧 이 꿈을 찍는 사진관을 찾아 떠났습니다.





마침내 나는 꿈을 찍는 사진관을 찾은 것입니다.

이런 산중에 어울리지 않으리만큼 커다랗고 휼륭한 양옥집이었습니다.

벽과 창문만이 아니라 지붕까지 새하얀 집,

다만 정문에 커다랗게 써 붙인 ‘꿈을 찍는 사진관’이라는

일곱 글자만이 파아란 하늘빛이었습니다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Это произведение можно отчасти назвать биографическим. Сам писатель был родом с Севера, но после разделения полуострова один уехал на Юг и больше никогда не смог встретиться со своей семьёй. Эту боль он пронёс через всю свою жизнь. Но она помогла ему написать такую чистую историю ради снов всех людей, кто потерял на войне близких.









Итак, скоро и вы увидите во сне родного человека. А я сделаю вам его фотографию.

Теперь о способе. В комнате, где вы сейчас находитесь, есть белый лист бумаги и ручка. На этом листе синими чернилами напишите имя человека, которого вы хотите увидеть, и связанные с ним воспоминания, а вечером засните в обнимку с этим листом.

Когда завтра взойдёт солнце, вы сможете забрать домой фотографию, сделанную из вашего сна прошлой ночью.





자, 그럼 당신도 곧 그리운 이를 만나는 꿈을 꾸십시오.

그리운 이의 꿈을 사진 찍어 드릴테니.





그 방법~

당신이 있는 방 한 구석에 흰 종이 한 장과 만년필 한 개가 놓여 있습니다.

당신은 그 종이에 그 파란 잉크로 당신이 만나고 싶은 이와

지난 날의 추억의 한 토막을 써서 그걸 가슴 속에 넣고 오늘 밤을 주무십시오.





내일 날이 밝으면, 당신은 지난 밤에 본 꿈과 꼭 같은 사진을 가지고

집으로 돌아갈 수가 있을 겁니다.









Писатель Кан Со Чхон (16.09.1915 – 6.05.1963) родился в уезде Ковон провинции Хамгён-Намдо. Его дебютным произведением стала детская поэма «Плоды ивы», опубликованная в 1931 году. В 1985 году Кан Со Чхон был награждён орденом Кымгван за заслуги в области культуры.