Шесть месяцев борьбы с COVID-19

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С момента диагностирования первого больного COVID-19 в РК 20 января прошло более шести месяцев. Сейчас уже очевиден тот факт, что распространение вируса серьёзно повлияло на все сферы жизни корейцев. Несмотря на успешные результаты южнокорейской модели карантина, опасность массового заражения до сих пор существует. На данный момент в РК подтверждено более 13.900 случаев заражения коронавирусом, количество погибших составило почти 300 человек, а количество новых случаев заболевания колеблется в пределах 30-50 человек в сутки. Половина всех случаев приходится на город Тэгу, в котором находился эпицентр в самом начале распространения заболевания, по 10-11% приходится на Сеул, провинции Кёнгидо и Кёнсан-Пукто. За шесть месяцев режим социального дистанцирования был смягчён до режима повседневного карантина. РК столкнулась с эпидемией COVID-19 раньше других стран за исключением Китая, но тем не менее успешно остановила массовое распространение вируса. В Центре контроля и профилактики заболеваний РК считают, что большую роль в этом сыграли жители страны, добросовестно носившие защитные маски. После введения системы покупок масок по государственной цене власти страны смогли устранить первоначальные перебои с поставками масок, к тому же, корейцы тщательно мыли руки и соблюдали другие указания эпидемиологических служб. Немаловажную роль сыграло также быстрое тестирование и определение маршрута передвижения больных. Станции тестирования, не требующие выхода из машины или остановки пациента, экспресс-тесты, разработанные и произведённые южнокорейскими компаниями, стали ключом к самому оперативному тестированию в мире. Установление эпидемиологического маршрута позволило своевременно выявлять и дезинфицировать возможные очаги заражения, а также отслеживать людей, контактировавших с больным. Нельзя также не отметить и жертвенный труд медицинских работников, внёсших огромный вклад в борьбе с заболеванием.