Экспорт кимчхи продолжает расти

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В первом полугодии 2020 года объем экспорта южнокорейских квашеных овощей кимчхи составил 20.259 тонн. Это 68,3% от общего показателя за весь прошлый год. Такие данные предоставила Корпорация по распространению сельскохозяйственной и морской продукции РК. Рост экспорта кимчхи наблюдается несколько лет подряд. Основным импортёром этой продукции является Япония. В прошлом году в эту страну было экспортировано 15.949 тонн кимчхи, а только за первые шесть месяцев этого года – 10.349 тонн, то есть 64,9% прошлогоднего объёма. Фактически на Японию приходится половина объёма экспорта. На втором месте по ввозу кимчхи находятся США, на долю которых в первом полугодии пришлось 3.024 тонны. Далее следуют Австралия (1.112 тонн), Гонконг (1.022 тонны) и Тайвань (887 тонн). В этом году на долю этих стран уже пришлось 71-81% прошлогоднего объёма.

Самыми крупными экспортёрами кимчхи являются южнокорейские компании Daesang, CJ CheilJedang и Pulmuone. На долю лидирующей Daesang приходится 41% всего экспорта кимчхи. Компания сумела увеличить объемы экспорта с 26 млн долларов в 2015 году до 43 млн долларов в 2019 году. Только в первом полугодии этого года Daesang экспортировала кимчхи на сумму 30 млн долларов. Компания поставляет корейский продукт в более чем 40 стран, а в августе планирует открытие завода по производству кимчхи в Китае. Другая южнокорейская компания CJ CheilJedang поставляет кимчхи в США, Сингапур, страны Евросоюза, Японию, Таиланд, Филиппины и другие страны. В 2018 году компания запустила производство во Вьетнаме, адаптировав вкус кимчхи под предпочтения местных жителей. Компания Pulmuone экспортирует кимчхи под брендом Nasoya Kimchi. Этот продукт можно встретить в крупных зарубежных магазинах розничной торговли, включая американскую сеть магазинов Walmart.