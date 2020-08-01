РК и США продлили соглашение о валютном свопе

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РК и США договорились о продлении до 31 марта следующего года соглашения о валютном свопе, срок которого истекает 30 сентября. Как сообщили в Банке Кореи, такая договорённость была достигнута 30 июля с представителями Совета управляющих Федеральной резервной системы США. Соглашение о валютном свопе между двумя странами на сумму 60 млрд долларов было заключено в марте этого года с целью предотвращения отрицательных последствий, связанных с нестабильностью мирового финансового рынка из-за распространения COVID-19. Соглашение предусматривает передачу отечественной валюты другому государству в обмен на валюту этой страны или доллары на определённый срок.

Представители Банка Кореи объяснили продление соглашения сохраняющейся нестабильностью финансового рынка из-за пандемии. 29 июля в США сообщили о продлении соглашения с девятью странами, в числе которых РК. В правительстве РК отметили, что в последнее время южнокорейский финансовый рынок быстро восстанавливается, но неопределённость по-прежнему существует. В такой ситуации соглашение о валютном свопе с США – надёжная мера предосторожности, способная стабилизировать рынок. Более того, преждевременное продление соглашения может создать ещё более благоприятный эффект на рынке. Так, после заключения соглашения в марте этого года стремительно росший курс доллара к воне стабилизировался за два дня, а биржевые индексы KOSPI сразу же поползли вверх.