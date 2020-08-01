Работники, работодатели и правительство договорились

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28 июля между представителями рабочих , работодателей и правительства было подписано соглашение о совместном реагировании на социально-экономические последствия пандемии COVID-19. Договорённость была достигнута спустя 40 дней после начала работы трёхстороннего совещательного органа. Предыдущее подобное соглашение было принято после Азиатского финансового кризиса 1998 года. На церемонии его подписания лично присутствовал президент РК Мун Чжэ Ин, что свидетельствует о решимости исполнения намерений со стороны правительства.

Основные пункты соглашения сводятся к следующим способам борьбы с последствиями COVID-19: сохранение рабочих мест, помощь бизнесу, расширение системы социальной защиты, в том числе страхование трудовой деятельности всех граждан РК, укрепление медицинской и карантинной системы в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний. В рамках достигнутого соглашения решено продлить действие мер финансовой господдержки в сохранении рабочих мест на три месяца, а также расширить область их действия. Кроме того, будет расширен список сфер, претендующих на особые льготы в программе по сохранению рабочих мест. Будет увеличено и финансирование. Меры по «спасению» бизнеса предполагают помощь в получении дополнительного финансирования, в том числе в обеспечении ликвидности, поддержку индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса.

На этот раз представители рабочих и работодателей согласились пойти на уступки ради соблюдения интересов друг друга. Представители профсоюзов, в частности, мотивировали свою открытость к сотрудничеству надеждами на предотвращение усугубления социального неравенства и возможность создания надёжной социальной инфраструктуры, благоприятной для уязвимых слоёв населения.