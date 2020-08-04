Новый альбом дуэта Аирин и Сыль Ги

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Первая рубрика августа посвящена теме саб-юнитов корейских поп-групп. Очень часто продюсерские агентства предпочитают создавать небольшие группы в уже существующих музыкальных коллективах. Зачастую такая вариация позволяет продюсерам и самим артистам немного поэкспериментировать с различными музыкальными направлениями и стилями. Подобные тенденции в особенности характерны для одного из крупнейших агентств Кореи – SM Entertainment. Как показывает практика, в SM TOWN в основном создают подгруппы среди участников бой-бэндов. Ярким тому примером могут служить группы NCT, EXO и Super Junior. Среди гёрл-групп также создавались саб-юниты, однако это было ещё в 2011-2012 годах. Речь идёт о двух коллективах – The Grace (천상지희 더 그레이스) и Girls’ Generation (소녀시대).

За долгое время основатель компании Ли Су Ман (이수만) предоставил возможность проявить себя участницам ещё одного женского коллектива. Обладательницами счастливого билета стали Аирин (아이린) и Сыль Ги (슬기) из Red Velvet (레드벨벳). Девушки даже очень похожи. Сходство во внешности можно увидеть, взглянув на фотографии к их новому альбому. В то же время они отлично дополняют друг друга, что в итоге позволило им достичь полной синергии.

Обзор первого альбома Аирин и Сыль Ги, вышедшего 6 июля, начался с заглавного трека под названием «Монстр» (Monster). Как рассказали сами певицы, «монстр» представляет собой объединение эго Аирин и Сыль Ги, он обладает невероятной и разрушительной силой. Эта энергия чувствуется с первых секунд песни во многом благодаря захватывающим дух мощным басам и элементам стиля дапстеп. Сама музыка и манера исполнения заметно отличаются от стиля, присущего Red Velvet. Чувствуются некая уверенность и в хорошем смысле агрессивность. Девушки не знали как поклонники воспримут их новый образ, но в итоге все переживания оказались напрасными, поскольку дебют получился очень успешным. Вторая дорожка получила название Naughty (놀이), что можно перевести как «непослушный» или «озорной». В песне проводится параллель между игрой в прятки и неким напряжением в отношениях. В отличии от песни «Монстр» она отличается более высоким ритмом, присущем стилю фьюче-хаус.

Первые две песни были написаны в стиле танцевальной поп-музыки. Далее в эфире прозвучали еще две песни, но уже в стиле R&B. Это «Бриллиант» (Diamond) и «Получать удовольствие» (Feel Good). Первая композиция содержит послание, суть которого заключается в том, чтобы не отступать от своей мечты и уверенно следовать на пути к своей цели. Второй трек отражает состояние девушки, жаждущей мести за полученные душевные раны, и в то же время понимание того, что стремление отплатить той же монетой в итоге разрушает собственное сознание. В качестве последней композиции рубрики был представлен шестой трек из нового альбома – «Открыть лицо». Это сольная песня Сыль Ги. Она впервые прозвучала во время концерта Red Velvet в конце прошлого года. В своей песне Сыль Ги призывает прислушаться к своему сердцу, не бояться выйти из темноты, открыть свою душу.