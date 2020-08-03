Южнокорейский фильм покажут на Венецианском кинофестивале





Фильм режиссёра Пак Хун Чжона (박훈정) «Ночь в раю» (낙원의 밤) включён во внеконкурсную программу 77-го Венецианского международного кинофестиваля, который состоится в период с 2 по 12 сентября. Это первый в текущем году полнометражный фильм южнокорейского производства, приглашённый на фестиваль. Кинокартина повествует о судьбе мужчины, ставшего объектом преследования преступной группировки, а также одной девушки, оказавшейся на краю судьбы. По словам, художественного директора кинофестиваля Альберто Барберы, «Ночь в раю» является одним из лучших в жанре криминальных фильмов, снятых в Корее в последние годы. Сам режиссёр Пак Хун Чжон обладает неординарными способностями в написании сценариев и режиссёрском искусстве, - добавил он. Из всех работ Пак Хун Чжона особого внимания заслуживают такие кинокартины, как «Новый мир» (신세계), «Ведьма» (마녀) и др.