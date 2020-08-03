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Продюсерское агентство RBW готовится к запуску нового проекта. Сообщается, что во втором полугодии состоится дебют гёрл-группы PURPLE KISS (퍼플키스). Группа будет состоять из семи певиц: Пак Чи Ын (박지은), На Го Ын (나고은), То Си (도시), И Рэ (이레), Юки (유키), Чхэ Ин (채인) и Су Ан (수안). Многие из них в прошлом являются участницами прослушиваний нескольких музыкальных телешоу, среди которых PRODUCE 48 (프로듀스48) и K-POP STAR (K팝 스타). В агентстве RBW отметили, что девушки обладают выдающимися вокальными и хореографическими данными, а также композиторским талантом. Это первый за долгое время музыкальный проект от RBW. Запуск последнего - MAMAMOO (마마무) - состоялся в 2014 году.