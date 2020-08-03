Энергичный летний сингл от Со Ю





Участница группы SISTAR (씨스타) Со Ю (소유) выпустила очередной музыкальный сингл GOTTA GO (가라고). Релиз песни состоялся во вторник, 28 июля, - сообщили в продюсерском агентстве Starship Entertainment. Новинка представляет собой музыкальный трек, наполненный мощной энергией лета. Особое внимание привлекают уверенный характер слов песни и особая манера исполнения, присущая только Со Ю. Очень качественным получился видеоклип к песне, в настоящее время доступный на видеохостинге YouTube.