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Энергичный летний сингл от Со Ю

2020-08-03


Участница группы SISTAR (씨스타) Со Ю (소유) выпустила очередной музыкальный сингл GOTTA GO (가라고). Релиз песни состоялся во вторник, 28 июля, - сообщили в продюсерском агентстве Starship Entertainment. Новинка представляет собой музыкальный трек, наполненный мощной энергией лета. Особое внимание привлекают уверенный характер слов песни и особая манера исполнения, присущая только Со Ю. Очень качественным получился видеоклип к песне, в настоящее время доступный на видеохостинге YouTube.

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