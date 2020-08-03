В августе исполняется двадцать лет со дня дебюта BoA





Во вторник, 25 августа, исполняется двадцать лет со дня дебюта популярнейшей певицы Квон Бо А (권보아), известной как BoA. К этому событию приурочено мероприятие под названием «Наша любимая BoA» (Our Beloved BoA), в ходе которого популярные корейские исполнители, такие как Пэк Хён (백현), «Румяные подростки» (볼빨간사춘기), Red Velvet (레드벨벳) исполнят ряд хитов из репертуара певицы. BoA дебютировала 25 августа 2000 года, представив первый студийный альбом ID: PEACE B. На сегодняшний день это одна из самых влиятельных и признанных исполнителей жанре корейской поп-музыки.