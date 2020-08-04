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«История пожилых супругов» (늙은 부부이야기: 스테이지 무비)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-08-03


Режиссёр: Син Тхэ Ён

В ролях: Ким Мён Гон, Чха Ю Гён

На экранах: с 19 августа 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.


Кореянка Ли Чжом Сун тридцать лет назад потеряла мужа. Единственным утешением для неё были дети. Однако те быстро повзрослели и покинули родительский дом. Вскоре в жизни женщины появляется давний знакомый Пак Тон Ман. Его супруга много лет назад покинула этот мир. Двое сыновей, к сожалению, забыли об отце и не навещают его. Пак Тон Ман давно испытывал к Ли Чжом Сун тёплые чувства. Он был очень серьёзно настроен, поэтому женщина не смогла устоять от его предложения. Вскоре они начинают совместную жизнь. Минуло лето, осень, зима…

«История пожилых супругов» (늙은 부부이야기: 스테이지 무비)
«История пожилых супругов» (늙은 부부이야기: 스테이지 무비)
«История пожилых супругов» (늙은 부부이야기: 스테이지 무비)
«История пожилых супругов» (늙은 부부이야기: 스테이지 무비)
«История пожилых супругов» (늙은 부부이야기: 스테이지 무비)
«История пожилых супругов» (늙은 부부이야기: 스테이지 무비)
«История пожилых супругов» (늙은 부부이야기: 스테이지 무비)
«История пожилых супругов» (늙은 부부이야기: 스테이지 무비)
«История пожилых супругов» (늙은 부부이야기: 스테이지 무비)
«История пожилых супругов» (늙은 부부이야기: 스테이지 무비)
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