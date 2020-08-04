«История пожилых супругов» (늙은 부부이야기: 스테이지 무비)





Режиссёр: Син Тхэ Ён

В ролях: Ким Мён Гон, Чха Ю Гён

На экранах: с 19 августа 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.





Кореянка Ли Чжом Сун тридцать лет назад потеряла мужа. Единственным утешением для неё были дети. Однако те быстро повзрослели и покинули родительский дом. Вскоре в жизни женщины появляется давний знакомый Пак Тон Ман. Его супруга много лет назад покинула этот мир. Двое сыновей, к сожалению, забыли об отце и не навещают его. Пак Тон Ман давно испытывал к Ли Чжом Сун тёплые чувства. Он был очень серьёзно настроен, поэтому женщина не смогла устоять от его предложения. Вскоре они начинают совместную жизнь. Минуло лето, осень, зима…