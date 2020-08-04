«История пожилых супругов» (늙은 부부이야기: 스테이지 무비)

Рассказ «Поиски коровы» писателя Чон Сон Тхэ
2020-08-04
#Новости шоу-бизнеса l 2020-08-03
Режиссёр: Син Тхэ Ён
В ролях: Ким Мён Гон, Чха Ю Гён
На экранах: с 19 августа 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.
Кореянка Ли Чжом Сун тридцать лет назад потеряла мужа. Единственным утешением для неё были дети. Однако те быстро повзрослели и покинули родительский дом. Вскоре в жизни женщины появляется давний знакомый Пак Тон Ман. Его супруга много лет назад покинула этот мир. Двое сыновей, к сожалению, забыли об отце и не навещают его. Пак Тон Ман давно испытывал к Ли Чжом Сун тёплые чувства. Он был очень серьёзно настроен, поэтому женщина не смогла устоять от его предложения. Вскоре они начинают совместную жизнь. Минуло лето, осень, зима…
2020-08-04
2020-08-04 16:52:33
2020-08-04 16:31:22
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