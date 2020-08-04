Танцовщицы (9) 놀러 와요

Рассказ «Поиски коровы» писателя Чон Сон Тхэ
2020-08-04
#Говорим как герои сериалов l 2020-08-02
Диалог недели
한동희(Хан Дон Хи): 예, 그럼 가세요.
Ну тогда идите.
김시라(Ким Си Ра): 언제 가게 한번 놀러 와요. 내가 술 한 잔 줄게요. 공짜로.
Приходите к нам в кафе как-нибудь. С меня стаканчик чего-нибудь покрепче. Бесплатно.
한동희(Хан Дон Хи): 전 성인인데요?
Вообще-то я взрослый.
김시라(Ким Си Ра): 뭐, 뇌물?
Ну, считайте это взяткой.
Фраза недели
놀러 와요
[Нол-ло-ва-ё]
Приходите к нам
Грамматика
놀러 와요 – это глагол «놀러 오다» в повелительном наклонении и в форме неофициально-вежливого стиля речи. 놀러 오다 состоит из двух глаголов: 놀다, который означает «отдыхать, играть, интересно провести время» и 오다 «приходить, прийти». Далее окончание -러, эквивалентом которого в русском языке является союз «чтобы» или «для того», соединяет эти два глаголы. Обычно окончание -러 используется тогда, когда вы хотите сказать, что вы идете куда-то с какой-то целью, поэтому в конце предложения должен быть глагол движения. Данное выражение употребляется, когда говорящий хочет пригласить собеседника какое-то место, которое принадлежит говорящему.
Внимание
☞ основа глагола, который обозначает цель последующего действия+ окончание 러 + глагол движения (놀+러+오다)
☞ в форме разговорной речи : 놀러와
☞ 놀러 가다 : пойти либо поехать, чтобы отдыхать, погулять
2020-08-04
2020-08-04 16:52:33
2020-08-04 16:31:22
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