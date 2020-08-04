



Дебют: альбом Wear To Healing YADA, 1999 г.

Состав: Мин Чжин Хон, Чон Ин Хёк, Ким Да Хён, О Ин Хван





Yada - популярная рок-группа начала 2000-х годов. Название коллектива переводится с иврита как «петь песни». Четыре музыканта Мин Чжин Хон (барабанщик), Чон Ин Хёк (вокалист, гитарист), Ким Да Хён (вокалист, бас-гитарист), О Ин Хван (гитарист) выступали на сцене с 1999 по 2004 годы. За это время было выпущено три студийных альбома: Wear To Healing YADA, Restructure и Aquamarine. В репертуаре музыкантов ряд известных хитов: «Реквием» (진혼), «Судьба» (인연), «Грустное обещание» (슬픈 다짐), «Печальная любовь» (이미 슬픈 사랑). Особую популярность получила именно последняя. Она вышла в 1999 году, в составе первой студийной пластинки Wear To Healing YADA. Многие известные певцы, в числе которых Ли Ён Хён (이영현), а также ряд ютуберов представили собственные кавер-версии к данной песне.