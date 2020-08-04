Компания NuriBio - разработчик технологии генетического анализа заболеваний

ⓒ NuriBio

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомимся с компанией NuriBio, разработчиком технологии генетического анализа, который позволяет выявить различные заболевания на ранних стадиях. У микрофона - председатель совета директоров компании NuriBio г-н Нам Ён Хён.





NuriBio - разработчик платформы генетического анализа. Она образована в декабре 2014 года. Слово «нури», которое означает «мир», происходит от «оннури», что по-корейски означает «весь мир». Название отражает нашу надежду стать глобальной компанией, которая внесёт вклад в здоровье человечества в целом. Мир продолжает меняться, иногда в худшую сторону, увеличивая разрыв между богатыми и бедными. К сожалению, многие люди в странах третьего мира не могут получать социальные блага. Однако я верю, что качество жизни людей улучшится.





Глава компании NuriBio г-н Нам Ён Хён – по образованию химик. Он занимался разработкой методов обнаружения таких особо опасных бактерий как сибирская язва и брюшной тиф в исследовательском центре южнокорейских вооружённых сил, затем исследовал технологии генетического анализа в американской компании. В 2014 году он основал собственную компанию в надежде помочь людям получить качественные медицинские услуги. С этой целью он разработал технологию генетического анализа под названием PROMER (프로머).





PROMER - наша оригинальная технология, которая может применяться в любой области, требующей генетического анализа. Химические реагенты необходимы для анализа генов. Если в существующих методах используются три разных типа реагентов, то наша технология основана на двух. Более того, она гораздо точнее других технологий, появившихся раньше.





PROMER – это жидкая биопсия. По сравнению с обычной биопсией, то есть, отбором для исследований образцов тканей организма, жидкая биопсия быстрее, проще и точнее. Она позволяет точно определить наличие ДНК раковых клеток. Правда, у неё есть недостаток: анализ затрудняется при малом объёме отобранных материалов. Мы подали заявку на патент в 2017 году. Благодаря этой технологии, можно разрабатывать и производить аналитические наборы, способные быстро и точно выявлять генетические заболевания. Компания разработала диагностический реагент на основе PROMER под названием Control X. Он прост в использовании и обеспечивает точную диагностику, позволяя обеспечить по пробе крови раннее обнаружение заболеваний, включая рак. На основе этой технологии NuriBio исследует способы диагностики рака, который трудно обнаружить на ранних стадиях, в частности, рака поджелудочной железы, толстой кишки и лёгких.





ⓒ NuriBio

Мы привлекли инвестиции на сумму 3,5 млн долларов на начальном этапе и почти 2 млрд долларов из государственной программы поддержки научно-исследовательской деятельности. Мы проводим совместные программы с медицинскими факультетами университетов имени Джона Хопкинса и Рутгерса в США, Базельского университета в Швейцарии. У себя в стране мы сотрудничаем с Сеульским государственным университетом, рядом многопрофильных больниц и производителей диагностической продукции. Наш диагностический продукт находится на завершающей стадии получения разрешения.





Компания NuriBio использует свою инновационную технологию, чтобы помочь людям точно определить наличие многих болезней. Технология может применяться практически во всех отраслях, где требуется генетический анализ, включая медицину, сельское хозяйство, производство продуктов питания и косметики.





Если наш метод генетического анализа получит статус международного стандарта, мы сможем стать глобальной компанией. Наша мечта - помочь многим людям выявлять болезни на ранних стадиях. Изучая информацию о таких болезнях, мы надеемся начать предоставление универсальных медицинских услуг. На основе своей технологии генетического анализа мы планируем расширить область исследований на сердечно-сосудистые и инфекционные заболевания. Наша сила заключается, в частности, в анализе точечных мутаций.Мы надеемся использовать его для разработки новых лекарств с учётом конкретных потребностей.





Разрабатывая технологии для быстрого и точного выявления генетических заболеваний, компания NuriBio продемонстрировала возможность преодоления трудноизлечимых и даже смертельных заболеваний. Мы желаем успеха компании, которая мечтает о мире, где каждый может воспользоваться универсальными медицинскими услугами.