Южнокорейский ВВП снизился во втором квартале на 3,3%

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Последствия пандемии COVID-19 привели к тому, что валовой внутренний продукт (ВВП) Республики Корея сократился во втором квартале этого года на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самое большое сокращение с первого квартала 1998 года. Отечественная экономика демонстрирует отрицательный рост в течение двух кварталов подряд. Ситуацию комментирует научный сотрудник Института экономических исследований группы LG г-н Пэ Мин Гын.





Это самый резкий спад после азиатского финансового кризиса, начавшегося в 1997 году. Южнокорейскую экономику, которая уже попала в ловушку низкого роста, лихорадит с начала текущего года. Между тем, экономика Китая во втором квартале вернулась к положительному росту, что, безусловно, является обнадёживающим признаком. К сожалению, это не относится к другим крупным экономикам.





30 июля министерство торговли США сообщило о сокращении ВВП во втором квартале на 32,9% в годовом исчислении, что стало наихудшим показателем за всю историю страны. Спад в мировой экономике стал основным фактором слабых показателей южнокорейской экономики, что вызвано неблагоприятной ситуацией в экспорте. Он сократился во втором квартале на 16,6%, что является худшим показателем за 56 лет. Как известно, отечественная экономика в значительной степени зависит от экспорта. Падение зарубежных продаж привело к резкому падению экономического роста во втором квартале. Немного улучшить ситуацию помогло быстрое и эффективное реагирование на распространение COVID-19, что вызвало рост частного потребления. Важную роль сыграло выделение правительством дополнительных бюджетов.





Ожидается, что во втором квартале экономический спад достиг дна, и с третьего квартала ситуация начнёт улучшаться. Однако не совсем понятно, будет ли это улучшение быстрым и эффективным. Между тем, рынки США и Европы восстанавливаются медленнее, чем это может показаться на первый взгляд. Есть опасения по поводу новой волны вируса. В этом случае государственной помощи может оказаться недостаточно для достижения экономического подъёма. Ожидается, что в третьем квартале ситуация улучшится, но пока неясно, в какой степени.





Кризис часто создаёт новые возможности. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин считает, что сейчас настало лучшее время для восстановления экономики. Он отмечает, что внутреннее потребление и экспорт демонстрируют признаки восстановления роста. Мун Чжэ Ин обещает обеспечить поддержку экспортёрам, создать новые рабочие места и увеличить инвестиции в рамках проекта «Новый курс». Насколько эффективными будут правительственные меры?





В первой половине года правительство улучшило условия для ликвидности на финансовом рынке, потратило много денег на компенсацию потерь самозанятых и представителей малого бизнеса. Эти меры эффективны в краткосрочной перспективе. Государственные расходы, безусловно, окажут влияние на стимулирование экономики. Однако политика поощрения инвестиций, в том числе проект «Новый курс», требует участия частного сектора. Но пока не совсем ясно, насколько крупными могут быть инвестиции.





Правительству придётся пересмотреть предыдущий прогноз роста отечественной экономики. Майский прогноз Банка Кореи составил 0,2%. Для того, чтобы его достичь, экономический рост на протяжении двух оставшихся кварталов не должен быть меньше 3%. Будет ли он таким, покажет время. Многое зависит от ситуации с распространением вируса COVID-19.





Финансовые условия в Республике Корея лучше, чем в ряде других стран. У страны имеется достаточный потенциал для дополнительных бюджетных расходов. В первой половине года правительство было занято самой неотложной проблемой – локализацией вируса COVID-19. Пандемия вряд ли утихнет в ближайшее время, поэтому правительство должно разработать долгосрочные финансовые планы. Однако компании и домохозяйства пока не готовы тратить деньги, поскольку потребление растёт недостаточно быстрыми темпами.





В условиях экономической рецессии, вызванной пандемией COVID-19, излишний оптимизм, как и излишний пессимизм вряд ли уместны. Необходимо подготовиться к эффективным мерам по восстановлению экономики. Однако неизвестно, сможет ли отечественная экономика перейти к быстрому восстановлению.