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Певец (소리꾼)

#Пять минут о кино l 2020-08-04

Сеул сегодня


Этот фильм – не многомиллионный блокбастер, а мюзикл в виде художественного фильма. Действие его происходит в Чосоне, древнем государстве на Корейском полуострове. Бедняк Хак Кю решает отправится в поисках своей пропавшей жены, а чтобы заработать себе на пропитание и жилье по дороге, он начинает давать представления. Традиционные корейские мотивы, традиционные корейские музыкальные инструменты, народные мелодии и истории – все это делает этот фильм удивительным и успокаивающим, погружающим зрителя в традиционную культуру Кореи.

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