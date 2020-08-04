Певец (소리꾼)

Рассказ «Поиски коровы» писателя Чон Сон Тхэ
2020-08-04
#Пять минут о кино l 2020-08-04
Этот фильм – не многомиллионный блокбастер, а мюзикл в виде художественного фильма. Действие его происходит в Чосоне, древнем государстве на Корейском полуострове. Бедняк Хак Кю решает отправится в поисках своей пропавшей жены, а чтобы заработать себе на пропитание и жилье по дороге, он начинает давать представления. Традиционные корейские мотивы, традиционные корейские музыкальные инструменты, народные мелодии и истории – все это делает этот фильм удивительным и успокаивающим, погружающим зрителя в традиционную культуру Кореи.
2020-08-04
2020-08-04 16:52:33
2020-08-04 16:31:22
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