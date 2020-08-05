Рассказ «Поиски коровы» писателя Чон Сон Тхэ

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Рассказ «Поиски коровы» повествует о жизни фермеров в 1970-е годы, а также об отношениях между мальчиком Тонмэни и его отцом, их разногласиях и тёплых чувствах по отношению к коровам.









Коровы появлялись в нашем доме три раза. Мой отец был отличным фермером, хотя и имел несколько недостатков. Самым большим было отсутствие собственного участка.

- Глупец, ты что думаешь, корова – это кролик? Думаешь, всё так просто – захотел и купил? Да если бы у нас не было даже этой коровы, ни ты, ни твой брат не смогли бы ходить в школу. Кого мы будем запрягать? Тебя? – возмущался моими просьбами отец.





소를 우리 집에 들인 것은 세 차례이다.

아버지는 몇몇 흠이 있기는 했지만 훌륭한 농사꾼이었다.





아버지가 지닌 소소한 흠은,

마을 사람들의 입을 빌려 하자면 농사를 너무 예술적으로 접근한다는 것이었다.

아버지는 밭고랑을 타더라도 줄을 띄워 한 치의 비뚤어짐을 허용하지 않았다.

못자리를 만들 때는 미장이처럼 흙손을 들고

무논에 꿇어앉아 반듯하게 만들어나갔다.

그래서 어머니와의 다툼이 늘 끊이지 않았다.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

На острове Чечжудо говорят, что детей воспитывают мандариновые деревья. Ведь они приносят деньги. В деревнях такую роль играл скот, поскольку его выращивание позволяло детям фермеров работать, учиться. Это произведение хорошо иллюстрирует фермерское общество с его традиционными устоями и внутренними психологическими настроениями. Корова в данном случае – символ сельскохозяйственного общества.









- Что ты сейчас сказал? – переспросил отец.

- Я нашёл корову, - ответил я.

- Да неужели! Какой дурак может потерять свою корову?

Реакция отца неожиданно оказалась грубой, поэтому я, весь напрягшись, тихо проговорил:

- Я поймал её в реке Оккан. Её ожидала смерть, но я с трудом вытащил её оттуда. Теперь это наша корова.

Но не успел я ещё договорить, как отец больно ударил меня по затылку.

- Ах ты, поганец! Разве я учил тебя так бездумно залезать в воду, а? Почему ты слоняешься где попало и не дорожишь своей жизнью? Нас с матерью совсем не жалеешь! – негодовал отец.

Он дал мне ещё несколько шлепков.





“조노므 새끼가 뭣이라고 해싼가?”

“나가 소를 줏었당께”

“닌장, 으떤 얼개미 겉은 작자가 소를 대구 내돌렸디야?”





아버지의 반응이 의외로 시큰둥하자, 나는 안달이 나서 주절거렸다.





“옥강이서 줏었당께요. 다 죽어가는 걸 나가 생똥을 싼시롬 건져내부렀어요.

인자 요것은 우리 것이에요”





그런데 내 말이 채 끝나기가 무섭게 아버지는 내 뒤통수를 냅다 내질렀다.

“이 놈의 새끼. 내가 그렇게 함부로 물에 기들라고 가르치든? 응?

목심을 왜 고롷게 조심성 없이 헛치고 다니냔 말여. 이 에미 에비를 튀겨묵을 놈아!”





아버지는 몇 번을 더 그렇게 쥐어박았다.









Писатель Чон Сон Тхэ родился в 1969 году в уезде Кохын провинции Чолла-Намдо. Его дебютное произведение «Охота на куриц» было опубликовано в 1994 году в журнале «Сильчхон мунхак». Лауреат Х литературной премии им. О Ён Су 2011 года.