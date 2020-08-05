Трио SSAK3 покоряет все новые вершины!

Смешение стилей
2020-08-05
# Новости шоу-бизнеса l 2020-08-05
В грядущем выпуске я хочу представить вниманию наших радиослушателей достижения самого обсуждаемого в настоящее время в Корее музыкального феномена – трио SSAK3, в состав которого вошли такие именитые персоны корейского шоу-бизнеса, как артисты Rain и Ли Хё Ри, а также комик Ю Чжэ Сок. Также я расскажу о том, какие K-POP коллективы вошли в список «75 величайших композиций, исполненных бой-бэндами» от музыкального журнала Rolling Stone. Присоединяйтесь к нашему эфиру 5 августа, чтоб услышать подробности!
2020-08-05
2020-08-05 16:53:54
2020-08-05 15:14:40
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