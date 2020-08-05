Смешение стилей
2020-08-05
#Мелодии Кореи l 2020-08-05
После проникновения в Корею западной музыки традиционные мелодии всё чаще подвергались влиянию поп-культуры. Попытки смешения стилей предпринимались музыкантами давно, а в 1995 году появился даже термин «пханрэп», означающий смешение традиционных музыкальных сказов пхансори и рэпа. Подробнее о смелых попытках корейских музыкантов вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 475. Смешение стилей
* Марш «Тхэчхвитха» – Оркестр народных инструментов Государственного центра традиционной музыки
* Мелодия «Нынгэ» – Ли Сэн Ган (дудка тхэпхёнсо)
* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбо», в котором Нольбо выгоняет Хынбо из дома – О Чжон Сук (вокал)
2020-08-05
2020-08-05 16:53:54
2020-08-05 15:14:40
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