



После проникновения в Корею западной музыки традиционные мелодии всё чаще подвергались влиянию поп-культуры. Попытки смешения стилей предпринимались музыкантами давно, а в 1995 году появился даже термин «пханрэп», означающий смешение традиционных музыкальных сказов пхансори и рэпа. Подробнее о смелых попытках корейских музыкантов вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 475. Смешение стилей

* Марш «Тхэчхвитха» – Оркестр народных инструментов Государственного центра традиционной музыки

* Мелодия «Нынгэ» – Ли Сэн Ган (дудка тхэпхёнсо)

* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбо», в котором Нольбо выгоняет Хынбо из дома – О Чжон Сук (вокал)