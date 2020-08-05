ИСТОРИИ РАЗДЕЛЁННОЙ СТРАНЫ

Арт-сад в Берлине: с мечтой о мире. Ч.2





Открытие

Реализация проекта не обошлась без проблем. Самой трудной задачей было получить разрешение на создание парка от Управления индустриального развития и парков Берлина. Нужно было пройти соответствующую процедуру и соответствовать нормам и требованиям строительства. По многим вопросам было необходимо найти компромисс между замыслами художников и местными нормативами.

Следом всплыла проблема финансирования. По счастью, всего за два месяца до открытия сада посредством краудфандинга удалось собрать 32.500 евро. О своей поддержке проекта заявили известные южнокорейские актёры и музыканты. Также пришла спонсорская помощь от Корейского комитета культуры и искусства, Корейского культурного центра в Германии, немецкого Фонда Ганса и Шарлотты Крулл (Hans and Charlotte Krull Foundation) и от частных лиц.

В итоге сад открылся в атмосфере всеобщего интереса. Всемирно известная певица Чо Су Ми* на открытии проекта сказала: «Я хотела бы выразить свою поддержку организаторам этого арт-сада, созданного во имя мира и обменов между Югом и Севером в Берлине — символе разделения и объединения Германии». В этот день также состоялось совместное выступление Чу Бо Ра, игравшей на корейской цитре «каягым», и Чин Сон Ына с его необычным ударным инструментом handpan.

7 июня в церкви Святого Матфея с концертом выступила И Ран (Lee Lang), певица и автор песен, которая прославилась исполнением северокорейской песни «Имчжинган» на языке жестов. 8 ноября в этой же церкви монах Чон Гван устроил торжественный ужин с вегетарианскими блюдами храмовой кухни как выражение мольбы об объединении Юга и Севера. Также во время мероприятий, посвящённых открытию сада и объединённых темой «Границы и утопия, политики и искусство», работающие в Берлине художники из разных стран устроили перформанс.





Художники создали модель Пэкту-тэгана из базальта и земли и установили систему распыления воды для создания тумана, чтобы воспроизвести облик этой горной цепи, которую корейцы считают становым хребтом Корейского полуострова

ⓒ Keum Art Projects

Продление

Изначально сад должен был просуществовать полгода, но в соответствии с пожеланиями берлинцев и благодаря поддержке культурного департамента округа Митте жизнь проекта продлили до 30 октября 2020 года. Однако облик сада всё ещё далёк от замысла художников.

Северокорейская сторона, проявлявшая готовность к сотрудничеству на начальном этапе, после срыва саммита между Севером и США в Ханое в феврале 2019 года изменила своё отношение. Как следствие, сейчас в арт-саду высажено только 1500 растений и цветов 45 видов из 3000 штук 60 видов, отобранных художниками. Вместо эндемиков, произрастающих на северной части Пэктудэган, пришлось довольствоваться полевыми цветами из Национального ботанического сада Пэктудэган.

Но авторы проекта по-прежнему работают над тем, чтобы сад обрёл полноту и завершённость. Поскольку жизнь проекта продлили, куратор и художники ищут способы раздобыть растения с Севера, контактируя с Берлинским ботаническим садом Свободного университета Берлина, Национальным ботаническим садом Южной Кореи и Центральным ботаническим садом Северной Кореи.

— Когда я сказал, что мы хотим посадить цветы с Севера, все говорили мне, что это нереально. Но я подумал, что художник как раз это и делает: дарит посетителям силу воображения, которая может сделать возможным то, что кажется невозможным.

С отчаяньем и решимостью в голосе Хан Сок Хён продолжает:

— Мы и в этом году будем прилагать все усилия, чтобы сделать фантазию реальностью. Было бы здорово, если бы мы смогли увидеть в нашем арт-саду южан и северян, просто беседующих за стаканчиком рисовой браги «макколли».

В то же время Ким Гым Хва выразила надежду, сказав, что «хотела бы увидеть, как в результате прогресса в межкорейском диалоге в этом арт-саду проводят симпозиум экологии Севера и Юга, обсуждая горные растения Пэктудэган».

Ким Хак Сун журналист, приглашённый профессор отделения средств массовой информации Университета Корё





Полный текст статьи «Арт-сад в Берлине: с мечтой о мире»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.