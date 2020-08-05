Юг рассматривает проект бартерных обменов с Севером

ⓒ YONHAP News

Правительство РК рассматривает возможность выдачи разрешения на товарообмен с КНДР. 5 августа в министерстве по делам воссоединения сообщили, что южнокорейский Союз сельскохозяйственных кооперативов в Пекине «Тхониль» и северокорейская торговая компания «Кэсон корё-инсам» подписали договор о бартерном обмене северокорейского черничного ликёра на южнокорейский сахар. Документ был подписан при посредничестве китайской компании. Помимо ликёра из КНДР планируется ввозить сладости, чаи, напитки и оздоровительные продукты. Изначально северокорейская сторона была намерена оплачивать северокорейские продукты наличными, однако из-за международных санкций было принято решение о бартерном обмене. Если проект будет одобрен, то обмен будет происходить через Китай.

Товарообмен между Югом и Севером – инициатива нового министра по делам воссоединения Ли Ин Ёна. О необходимости гуманитарного сотрудничества и мелкой торговли в виде бартерных обменов он говорил ещё на парламентских слушаниях по его кандидатуре на пост министра. По его мнению, сотрудничество в сферах продовольствия, медицины и по проблеме разделённых семей должно продолжаться вне зависимости от нерешённых вопросов безопасности и политики. В случае одобрения данного проекта северокорейская продукция будет ввезена в Республику Корея впервые за 10 лет после введения санкций от 24 мая 2010 года.