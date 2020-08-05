Ситуация вокруг активов Nippon Steel в РК

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В 00 часов 4 августа в отношении японской компании Nippon Steel вступило в силу действие судебного публичного извещения. Оно касается возмещения ущерба жертвам принудительной трудовой мобилизации в годы японской оккупации. Подобные извещения применяются, когда судебное извещение не доходит до адресата. При этом суд определяет срок, по истечении которого оно признаётся полученным. В данном случае срок был определён до 3 августа. Если бы в течение семи дней, то есть до 00 часов 11 августа, компания Nippon Steel не обжаловала исковое заявление, решение о конфискации её активов могло бы считаться утверждённым.

Между тем, 7 августа японская компания обжаловала решение суда об аресте её активов в счёт компенсации корейским жертвам принудительного труда. Апелляция поступила в филиал окружного суда Тэгу в городе Пхохане. Своей апелляцией Nippon Steel пытается отсрочить процесс выплаты компенсаций. Более того, она продолжает настаивать на том, что вопрос о компенсациях жертвам принудительной трудовой мобилизации, якобы, был полностью и окончательно разрешён соглашением о нормализации отношений между Сеулом и Токио. Этой же позиции продолжает придерживаться и правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Токио заявил о возможности введения ответных мер. 4 августа генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио рассмотрит все способы защиты экономической деятельности японских компаний.

Впервые иск в адрес японской компании был подан пятью жертвами трудовой мобилизации в 2005 году. В 2012 году Высший суд Сеула постановил выплатить каждой жертве по 100 млн вон (84 тыс долларов). Окончательное решение было вынесено в октябре 2018 года Верховным судом Республики Корея. После того, как компания отказалась платить, потерпевшие обратились в окружной суд Тэгу с иском о наложении ареста на долю Nippon Steel в пакете акций компании PNR, совместном предприятии с южнокорейской металлургической компанией POSCO.