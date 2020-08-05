Система тестирования на COVID-19, созданная в РК, может стать международным стандартом

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Южнокорейская система тестирования на COVID-19, позволяющая сдавать анализы, не выходя из автомобиля, предложена в качестве международного стандарта. Как сообщили 4 августа в министерстве промышленности, торговли и энергетики Республики Корея, система зарегистрирована в качестве Нового предложения (NP) Международной организации по стандартизации (ISO). Соответствующая заявка рассматривалась в течение трёх месяцев техническим комитетом организации. Для принятия положительного решения требовалось согласие более двух третей членов комитета и поддержка экспертов из более чем пяти стран, которые готовы принять участие в проекте.

Южнокорейская система позволяет проводить тестирование безопасно и эффективно в больших масштабах. Впервые подобный способ тестирования был введён в феврале в городе Тэгу, который на тот момент был эпицентром заболевания. В отличие от обычных пунктов тестирования, в которые больные приходят пешком, в этих пунктах пациентам не нужно выходить из машины для заполнения анкеты, измерения температуры и забора материала. Для этого посетитель должен заранее записаться на приём и приехать на автомобиле один. После заполнения соответствующей формы и проверки наличия симптомов принимается решение о необходимости забора материала, который проводится через слегка опущенное окно. На весь приём у пациента уходит около 10 минут. Такая система позволяет минимизировать контакты медицинского персонала с больными, сократить время приёма и предотвратить распространение заболевания внутри медицинских учреждений. На данный момент в РК действует около 50 таких пунктов тестирования.

До окончательной регистрации Нового предложения в качестве международного стандарта может уйти от трёх до пяти лет. Рекомендации экспертов для участия в проекте поступили от семи стран.