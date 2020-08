Свежий обзор творчества Эрика Нама

ⓒ Stone Music Entertainment

Рубрика второй недели августа посвящена творчеству певца Эрика Нама (에릭남). На сегодняшний день это один из самых популярных и талантливых исполнителей корейской поп-музыки. 31-летний певец выступает на большой сцене вот уже восьмой год. За это время он выпустил немалое количество музыкальных альбомов, песни из которых успели полюбиться многим любителям K-POP в Корее и по всему миру. Эрик Нам известен не только как превосходный певец, но и ещё как пример для подражания подрастающему поколению, поскольку он умён, добр, всегда вежлив и учтив.

Эрик родился и провёл юные годы в Америке. Там он окончил Бостонский колледж, далее последовала хорошо оплачиваемая работа финансовым аналитиком. Как рассказывает сам артист, с раннего детства он мечтал о карьере певца, однако по настоянию отца ему пришлось выбрать учёбу. Проработав некоторое время в компании, Эрик взял годовой отпуск и отправился в Индию, где занимался волонтёрской деятельностью. Как говорится, судьба и на печке найдёт. Во время путешествия он получил предложение принять участие в музыкальном телешоу The Great Birth (위대한 탄생) телеканала MBC. В итоге ещё никому неизвестный молодой парень бросил карьеру и приехал на родину предков. Так начался его путь на большую эстраду.

Певец дебютировал в январе 2013 года, выпустив альбом под названием CLOUD 9, заглавный трек из которого «Дверь в рай» (천국의 문) прозвучал в начале рубрики. Это яркая, позитивная песня, в которой Эрик отпускает чувства по отношению к прошлой любви и отправляется в очередное «романтическое путешествие». Песня и видеоклип созданы в форме обращения к новой возлюбленной, в котором певец приглашает девушку отправиться в прекрасный «рай любви». Три года спустя после дебюта Эрик Нам выпускает второй мини-альбом INTERVIEW, а затем третий мини-альбом Honestly, заглавные треки из которых «Рад за тебя» (Good For You) и «Если честно» (솔직히) прозвучали в эфире передачи.

В творчестве певца есть также альбом на английском языке, вышедший в ноябре прошлого года. Работа из восьми музыкальных дорожек получила название Before We Begin. Заглавный трек альбома называется «Поздравляю» (Congratulations). Это четвёртая композиция рубрики. В ней поётся о том, как молодой человек поздравляет с окончанием отношений, которые давно изжили себя. В завершение рубрики прозвучала песня «Рай» (Paradise) из последней работы певца. Поклонники его творчества более полугода ждали выхода очередного альбома. Наконец, это произошло. 30 июля состоялся релиз четвёртого сборника The Other Side. В своей последней работе Эрик решил сосредоточить внимание на том, что скрывается за оболочкой, недоступной постороннему глазу.