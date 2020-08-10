Танцовщицы (10) 됐거든

Покупки недвижимости иностранцами стремительно растут
2020-08-10
#Говорим как герои сериалов l 2020-08-09
Диалог недели
김시은(Ким Си Ын): 아 손 시려버라, 이거. 이제 날이 추워지련가 보다. 맞지?
Ух, руки замерзли. Кажется, холода начинаются, правда?
권승찬(Квон Сын Чан): 입을래?
Хочешь надеть мою кофту?
김시은(Ким Си Ын): 됐거든.
Да нет, не надо.
Фраза недели
됐거든
[Дуэт-го-дын]
Не надо
Грамматика
됐거든 – это от глагола «되다», который означает «становиться, стать». Далее глагол 되다 изменяется в прошедшем времени – 됐다, который означает «становилось, стало». Далее добавляется окончание -거든, которое имеет интонационное значение с оттенком «ведь». Данное окончание может быть присоединено к основе прошедшего времени и так же может быть использовано в конце предложения для усиления негативных нюансов. Все вместе получается 됐거든, которое дословно переводится как, «ведь стало или ведь становилось», но по смыслу правильно переводится, как «не надо, не хочу», поскольку с помощью окончания -거든 первоначальное значение глагола 되다 теряется. Данное выражение употребляется, когда вы хотите выразить недовольство, намекнуть собеседника, что вы на него обижены или когда вас бесит, раздражает его речь, предложение или какая-то просьба. Будьте осторожны, 됐거든 считается невежливым строгим отказом, поэтому только между близкими друзьями может использоваться.
Внимание
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 됐거든요
☞ в форме официально вежливой речи : 됐습니다
☞ 싫거든 : вообще-то я не хочу
2020-08-10
2020-08-11 12:15:03
2020-08-11 12:02:19
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >
Комментировать