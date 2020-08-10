Танцовщицы (10) 됐거든

Диалог недели

김시은(Ким Си Ын): 아 손 시려버라, 이거. 이제 날이 추워지련가 보다. 맞지?

Ух, руки замерзли. Кажется, холода начинаются, правда?

권승찬(Квон Сын Чан): 입을래?

Хочешь надеть мою кофту?

김시은(Ким Си Ын): 됐거든 .

Да нет, не надо .





Фраза недели

됐거든

[Дуэт-го-дын]

Не надо





Грамматика

됐거든 – это от глагола «되다», который означает «становиться, стать». Далее глагол 되다 изменяется в прошедшем времени – 됐다, который означает «становилось, стало». Далее добавляется окончание -거든, которое имеет интонационное значение с оттенком «ведь». Данное окончание может быть присоединено к основе прошедшего времени и так же может быть использовано в конце предложения для усиления негативных нюансов. Все вместе получается 됐거든, которое дословно переводится как, «ведь стало или ведь становилось», но по смыслу правильно переводится, как «не надо, не хочу», поскольку с помощью окончания -거든 первоначальное значение глагола 되다 теряется. Данное выражение употребляется, когда вы хотите выразить недовольство, намекнуть собеседника, что вы на него обижены или когда вас бесит, раздражает его речь, предложение или какая-то просьба. Будьте осторожны, 됐거든 считается невежливым строгим отказом, поэтому только между близкими друзьями может использоваться.





Внимание

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 됐거든요

☞ в форме официально вежливой речи : 됐습니다

☞ 싫거든 : вообще-то я не хочу



