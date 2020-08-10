е пропустите музыкальный фестиваль на Хондэ!





Музыкальный фестиваль инди-музыки TAPE & POST 2020 состоится в период с 15 по 16 августа в сеульском районе Хондэ. По сообщениям организаторов, мероприятие пройдёт на трёх концертных площадках. В нём примут участие двенадцать различных команд. Трансляция будет вестись в прямом эфире и будет доступна на домашней странице TAPE & POST 2020, а также на YouTube. Спонсором мероприятия выступил Сеульский фонд культуры.