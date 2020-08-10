Фильм «О! Мун Хи» выходит на экраны

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Премьера кинокартины «О! Мун Хи» (오! 문희) режиссёра Чон Сэ Гё (정세교) состоится в среду, 2 сентября. Действие фильма разворачивается вокруг автотранспортной аварии в уезде Кымсан-гун провинции Чхунчхон-Намдо. Единственным свидетелем происшествия становится пожилая женщина по имени О Мун Хи, роль которой исполнила 78-летняя актриса На Мун Хи (나문희). Отец пострадавшей в происшествии девочки является сыном О Мун Хи. Вместе с ней они начинают собственное расследование, чтобы найти покинувшего место происшествие водителя. Актриса На Мун Хи рассказывает, что изначально не была уверена в себе, поскольку ранее не исполняла роль подобного плана. Необходимо отметить, что это первая за 59 лет актёрской карьеры экшен-роль артистки. По её словам, ей даже пришлось учиться вождению трактора.