Обзор музыкальных событий августа

Большое количество K-POP исполнителей представят новые работы в августе. 17 числа состоится релиз песни NOT SHY (낫 샤이) группы ITZY (있지), опубликовавшей в марте мини-альбом IT'z ME. Следом, 21 августа, группа BTS (방탄소년단) представит сингл под названием Dynamite. В этот раз артисты решили отойти от сложившихся традиций и записали песню исключительно на английском языке. Альбом выйдет в цифровом формате. Певцы не стали раскрывать все секреты, добавив лишь, что песня получилась очень весёлой и заводной. Ещё через неделю участницы группы BLACKPINK (블랙핑크) представят второй студийный альбом. Названия песен пока остаются в тайне. Ранее артистки опубликовали музыкальный трек «Как тебе это нравится» (How You Like That), который, как предполагается, войдёт в новый альбом. Ещё одним ярким событием августа станет очередная работа продюсера JYP Entertainment Пак Чин Ёна (박진영) и певицы Сон Ми (선미). В среду, 12 августа, выйдет их совместная песня When We Disco (웬 위 디스코).