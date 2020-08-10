Сериал «Когда цветёт камелия» номинирован на премию Seoul International Drama Awards





Сериал телеканала KBS2 «Когда цветёт камелия» (동백꽃 필 무렵) включён в основной список из 28 кандидатов международной премии Seoul International Drama Awards. Ещё три южнокорейских сериала «Аварийная посадка любви» (사랑의 불시착), «Stove league» (스토브리그) и «Итэвон Класс (이태원 클라쓰) также вступят в борьбу за награду в категории «Лучший мини-сериал». Сообщается, что актёры Кан Ха Ныль (강하늘) и Кон Хё Чжин (공효진), исполнившие главные роли в сериале «Когда цветёт камелия», номинированы на премию за лучшую мужскую и женскую роли, а сценарист Им Сан Чхун (임상춘) – на премию за лучший сценарий. Организаторы отмечают, что в этом году в условиях пандемии коронавируса масштаб мероприятия несколько сократился. В нём приняли всего лишь 212 сериалов из 41 страны. Из них девять работ были сняты корейскими режиссёрами.