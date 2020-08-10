ОК, мадам! (오케이 마담)

Покупки недвижимости иностранцами стремительно растут
2020-08-10
#Новости шоу-бизнеса l 2020-08-10
Режиссёр: Ли Чхоль Ха
В ролях: Ом Чжон Хва, Пак Сон Ун, Ли Сан Юн
Жанр: комедия, боевик
На экранах: с 12 августа 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.
Двое супругов по имени Ми Ён и Сок Хван выигрывают в лотерее поездку на Гавайи и отправляются в первое в жизни заграничное путешествие. К сожалению, их планы нарушают террористы, которые также следуют данным маршрутом. Во время полёта они пытаются захватить самолёт. В итоге радостное путешествие супругов превращается в ужасную трагедию. Как поступят Ми Ён и Сок Хван в сложившейся ситуации? Смогут ли они обезвредить террористов и продолжить свой отпуск?
2020-08-10
2020-08-11 12:15:03
2020-08-11 12:02:19
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