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ОК, мадам! (오케이 마담)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-08-10


Режиссёр: Ли Чхоль Ха

В ролях: Ом Чжон Хва, Пак Сон Ун, Ли Сан Юн

Жанр: комедия, боевик

На экранах: с 12 августа 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.


Двое супругов по имени Ми Ён и Сок Хван выигрывают в лотерее поездку на Гавайи и отправляются в первое в жизни заграничное путешествие. К сожалению, их планы нарушают террористы, которые также следуют данным маршрутом. Во время полёта они пытаются захватить самолёт. В итоге радостное путешествие супругов превращается в ужасную трагедию. Как поступят Ми Ён и Сок Хван в сложившейся ситуации? Смогут ли они обезвредить террористов и продолжить свой отпуск?

ОК, мадам! (오케이 마담)
ОК, мадам! (오케이 마담)
ОК, мадам! (오케이 마담)
ОК, мадам! (오케이 마담)
ОК, мадам! (오케이 마담)
ОК, мадам! (오케이 마담)
ОК, мадам! (오케이 마담)
ОК, мадам! (오케이 마담)
ОК, мадам! (오케이 마담)
ОК, мадам! (오케이 마담)
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