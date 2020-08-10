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Дата рождения: 10 сентября 2002 г.

Рост: 176 см

Дебют: сингл-альбом «Фотолаборатория» (암실)





Певица Ли Ён Чжи родилась в 2002 году в Сеуле. Исполняет музыку в стиле рэп и хип-хоп. Получила широкую известность благодаря победе в третьем сезоне музыкального телешоу «Рэперы-школьники» (고등래퍼3). Дебютировала 2 ноября 2019 года, представив сингл-альбом «Фотолаборатория» (암실). Имеет в своём творчестве несколько хитов: «Просто» (그냥), «Мой путь» (My Path) и многие другие. В настоящее время готовится к выпуску первого мини-альбома. Параллельно с музыкальной деятельностью снимается в ряде телевизионных передач, наиболее известная из которых – Running Man (런닝맨) телеканала SBS.



