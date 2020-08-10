Сервис трёхмерной пространственной информации для беспилотных автомобилей от компании MobilTech

ⓒ MOBILTECH

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Одновременно с растущим рынком беспилотных транспортных средств развивается рынок точных трёхмерных карт. Сегодня мы познакомим вас с компанией MobilTech (모빌테크), разработчиком таких карт. У микрофона - председатель совета директоров компании г-н Ким Чжэ Сын (김재승).





MobilTech означает «соединение технологий с мобильностью». Компания была основана весной 2017 года исследователями из аспирантуры Университета Ёнсэ. В настоящее время она предоставляет высокоточные данные ведущим поставщикам технологий беспилотного вождения в Республике Корея и США. В дополнение к данным, связанным с картами, компания предлагает технологию точной локализации, которая позволяет беспилотным автомобилям определять своё точное местоположение и безопасно перемещаться даже в отсутствие информации GPS. Если наша технология получит дальнейшее развитие, её можно будет применить и к роботам-доставщикам.





Компания MobilTech была основана исследователями со степенью магистра или доктора, которые специализируются на создании трёхмерных карт, использовании трёхмерной пространственной информации или обработке изображений. В эпоху беспилотного вождения карта стала неотъемлемой частью «мозга» автомобиля, которая помогает ему определять своё местонахождение во время движения. Трёхмерные карты отображают окружающую среду более точно, чем двухмерные. Во время пандемии COVID-19 растёт спрос на бесконтактные услуги, включая беспилотных роботов-доставщиков. Компания MobilTech заработала репутацию благодаря технологии трёхмерного картографирования «Лидар» (LiDAR). Она помогает получать и обрабатывать информацию об удалённых объектах с помощью оптических систем, использующих явления поглощения и рассеяния света. Датчики «Лидар» часто называют глазом высокотехнологичного оборудования, такого как автономные транспортные средства, промышленные роботы и средства автоматизации в эпоху четвёртой промышленной революции. Когда движется беспилотный автомобиль, его компьютер должен точно распознавать окружающую обстановку даже в плохую погоду.





Наши датчики «Лидар» - лучшие в стране. Используя их, мы разрабатываем оборудование, необходимое для беспилотного движения. Мы используем искусственный интеллект для обработки данных и анализа окружающей среды. Наша сила - в этих технологиях. Старые данные не могут гарантировать безопасную работу роботов или беспилотных автомобилей. Для беспилотных транспортных средств, оснащённых нашим оборудованием или использующих наши услуги, у нас есть технология сбора данных датчиков обнаружения любых изменений в окружающей среде и автоматического обновления данных.





Благодаря своим передовым технологиям, компания MobileTech получила инвестиции от таких южнокорейских компаний как Hyundai Motor и Naver. Она была выбрана в качестве стартапа, представляющего отечественную индустрию автономного вождения во время визита президента страны Мун Чжэ Ина в Финляндию в июне прошлого года. Трёхмерные карты используются в основном для беспилотных транспортных средств, но технология компании MobilTech не ограничивается определённой областью. Её можно использовать в управлении «умным городом», военной области или моделировании виртуальной реальности.





ⓒ MOBILTECH

Мы ставим перед собой задачу помочь развитию целого ряда отраслей с помощью предоставления им пространственной информации. Мы надеемся создать новую цифровую платформу виртуальной среды. Она предназначена не только для беспилотных автомобилей. С её помощью можно будет управлять беспилотным вождением и контролировать дорожные условия. Цифровые данные помогут определить повреждённые участки дорог и принять решение о ремонте, не выезжая на место. Мы стремимся создать платформу для карт больших данных, способную поддерживать новые предприятия, связанные с четвёртой промышленной революцией и услугами на основе местоположения.





Компания MobilTech готовится к будущему, стремясь стать лучшей в области создания условий для беспилотного движения. Она обязательно превратится в глобальный технологический стартап.