Рассказ «Дом номер 213» писателя Ким Гван Сика

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Ким Мён Хак работал мастером по станкам в печатном издательстве, пока однажды во время сезона дождей из-за высокой влажности не сломались сразу несколько станков. Ким Мён Хака сочли виновным и поэтому рекомендовали уволиться.









Уже на выходе он ещё раз взглянул на станки, которые теперь казались ему движущимися монстрами. Они пристально смотрели на него и будто готовились его поглотить.

В этот момент мужчина почувствовал дикое одиночество. На груди ощущалась пустота. Теперь он больше не сможет видеть станки, о которых заботился каждый день, и, возможно, поэтому к нему подступало это холодное чувство. Весь завод будто вооружился против него, показывая своё безразличие и глумление, порождавшие внутри пустоту.





그는 그 인쇄기들이 움직이는 괴물처럼 보였다.

또 자기를 덮칠 것 같이 노려보고 있는 것 같았다.





그는 강한 고독을 느꼈다.

공허한 가슴을 느꼈다.

매일같이 매만지고 바라보던 저 인쇄기들을

다시 대하지 못한다는 것으로 이렇게 차가운 고독이 절박해오는 것일까.





이 공장의 일체가 자기에게 적의를 갖고 자기를 조소하고

자기와는 무관(無關)이라는 것이 이렇게도 자기를 공허하게 하는 것일까.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В 1950-е годы в корейском обществе наблюдался расцвет современного капитализма. Города всё больше попадали под влияние индустриализации и механизации. Если раньше механизмы труда поддерживали трудящихся, то теперь трудящиеся становились элементом механизмов труда.









- Были ли времена, когда труд был не принудительным, а добровольным? Или может ли он стать таким в будущем?

- Я не смыслю в истории или будущем. Но всё это время я добросовестно исполнял свои обязанности механика. Но меня уволили. Из-за того, что я не смог предвидеть поломку. Я ведь не дух какой. А они просят, чтобы я был им.

- Вот почему современные люди одиноки.

- Разве одиночество способно меня утешить? Что делать с этим одиночеством, чёрт возьми? – не успокаивался Ким Мён Хак.

- А ты хочешь стать свободным человеком? И на что тебе эта свобода? Это механик со своими машинами говорит о свободе? Свобода нужна, чтобы не убежать. Свобода – отнюдь не укрытие. И это не лучшее из благ.





“노동이 강제적이 아니고, 자발적으로 존재하던 시대는 있었나?

미래에도 있을 수 있을 것으로 아나?”

“나는 역사고 미래고 몰라.

그러나 나는 기사로서 직장의 의무와 약속을 성실하게 지켜왔다.

그런데 나는 쫒겨났어. 사고전에 고장날 것을 발견 못했다구.

나는 귀신이 아니야. 사람에게 귀신이 되라고 강요하는 거야 뭐야, 응”

“그러니까 현대인은 고독하지”

“자네는 고독이란 것을 가지고 위로하나, 고독이 무엇이야 고독이....”

“자네는 그럼 자유인이 되고 싶던가.

기계과를 나온 놈이 기계 앞에서 자유를 부르짖나? 자유는 최고의 선은 아니야”









Писатель Ким Гван Сик (1921-2002) родился в северокорейской провинции Пхёнан-Пукто. Его литературный дебют состоялся в 1985 году после публикации рассказа «Фантазия» в журнале «Сасанге». В 1986 году награждён государственной медалью второго ранга за заслуги в области культуры.