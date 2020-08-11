Бывшая участница АОА Чхо А возвращается на сцену!

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В предстоящем эфире «Новостей шоу-бизнеса» наших радиослушателей ждут три новости. Радостные известия для фанатов АОА и, в частности, для тех, кто скучал по бывшей участнице группы Чхо А: ее возвращение на эстраду не за горами! Тем временем, участницы легендарной группы Girls’ Generation отметили 13-ю годовщину со дня своего гламурной вечеринкой и поделились мыслями по этому поводу. Новости из мира корейского телевидения, к сожалению, не такие радостные: о своем разрыве объявила очередная звездная пара Ким Бо Ра и Чо Бён Гю. Не пропустите!