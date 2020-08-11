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Шаманские мелодии

#Мелодии Кореи l 2020-08-12

Мелодии Кореи


В прошлом к шаманству в Корее относились с осторожностью: многие считали, что шаманы обманывают и задурманивают сознание. Но со временем отношение к шаманству изменилось. Некоторые ритуалы занесены сейчас в Список нематериального культурного наследия Кореи и положили начало корейским народным песням.          


Выпуск 476. Шаманские мелодии

* Песня «Чханбу тхарён» – Чи Ён Хва (вокал)

* Песня «Норэкарак» – Ли Хи Ван (вокал)

* Отрывок «Тэгам кори» из песни «Тэгам нори» – Ким Хе Ран, Ли Чхун Хи (вокал)

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