Рассказ «Дом номер 213» писателя Ким Гван Сика
2020-08-11
#Мелодии Кореи l 2020-08-12
В прошлом к шаманству в Корее относились с осторожностью: многие считали, что шаманы обманывают и задурманивают сознание. Но со временем отношение к шаманству изменилось. Некоторые ритуалы занесены сейчас в Список нематериального культурного наследия Кореи и положили начало корейским народным песням.
Выпуск 476. Шаманские мелодии
* Песня «Чханбу тхарён» – Чи Ён Хва (вокал)
* Песня «Норэкарак» – Ли Хи Ван (вокал)
* Отрывок «Тэгам кори» из песни «Тэгам нори» – Ким Хе Ран, Ли Чхун Хи (вокал)
2020-08-11
2020-08-12 17:32:36
2020-08-12 17:12:36
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