До кей-попа: популярная музыка с времён Корейской войны

Песни военной поры. Ч.1





Корейская война (1950—1953 гг.) унесла жизни более трёх миллионов человек и превратила Корейский полуостров в выжженную землю. Для корейцев эта война была результатом ужасной братоубийственной вражды, а оставленные войной боль и раны нашли отражение в популярных песнях.





Пока войска ООН сдерживали натиск врага в узком ущелье Ыйчжонбу к северу от Сеула в начале января 1951 г., жители столицы бежали на юг, взяв с собой то немногое, что могли унести в руках. Тяготы беженцев стали главной темой популярных песен того времени.

ⓒ gettyimages; Photo by Joe Scherschel

Cовременная популярная музыка в Корее начала зарождаться в первом десятилетии двадцатого столетия: именно тогда, с началом японского колониального правления, в страну стала проникать западная музыка. Оставив позади атмосферу позднего Нового времени, когда музыкальные вкусы определялись сословием и регионом, на первый план вышли песни нового формата и содержания, отражавшие чувства и чаяния широких масс. В 1930-х годах социальное влияние музыки ещё более усилилось на волне роста продаж пластинок и увеличения количества музыкальных радиопередач; одновременно и популярные песни упрочили свой статус как важная часть массовой культуры.

Популярная песня по-своему реагировала на проблемы, которые ставила перед обществом эпоха. До Освобождения в 1945 году в ней в основном завуалированно выражалось стремление к восстановлению национального суверенитета. В то же время в условиях японского колониального правления также появлялись и распространялись песни с милитаристским содержанием.

Что касается производства виниловых пластинок, начатого в начале ХХ века под эгидой иностранного капитала, то оно было разделено на головные офисы в Японии и филиалы в Корее.





1950 г. Отступающие из Пхеньяна войска ООН на мосту, который пересекает военная демаркационная линия. Разделение нации, символом которого стала 38-ая параллель, часто становилось темой популярных песен и после прекращения огня в 1953 г.

ⓒ gettyimages; Photo courtesy of Interim ArchivesИндустрия винила

Во второй половине 1940-х годов, после Освобождения, когда Корейский полуостров погрузился в хаос разделения, острейшей проблемой корейской музыки было создание новой системы производства винила. Радиотрансляции и концерты по-прежнему были возможны в силу сохранения базовой инфраструктуры даже после отзыва японского капитала или кадров, но с пластинками ситуация была иной. Планирование, дистрибуцию, а частично и звукозапись можно было осуществлять и в сеульских филиалах, но производственные мощности, непосредственно переносящие музыку на винил, имелись только в головных компаниях в Японии. Как следствие, сразу после Освобождения главным каналом распространения популярной песни стали концерты. После преодоления многих трудностей, в августе 1947 года вышла первая пластинка, созданная с использованием исключительно корейского капитала и технологий. Она была выпущена первым корейским лейблом — Korea Records. На ней был записан Национальный гимн Кореи. А первой записанной на пластику песней стала популярная тогда «Уходи прочь, 38-ая параллель!».

Примечательным в развитии корейской индустрии звукозаписи того времени является и то, что лейблы возникали в провинции, а не в Сеуле. В Пусане в 1948 году открылась Corona Records, а в Тэгу в 1949 году начала производство пластинок Orient Records. Поскольку фирмы грамзаписи разместились в крупных провинциальных городах, в относительно безопасном тылу, выпуск новых песен не прекращалось даже в военное время.

Ли Чжун Хи* адъюнкт-профессор Университета Сонгонхве





<Уходи прочь, 38-ая параллель!>

Текст: Ли Бу Пхун

Музыка: Пак Си Чхун

Исполняет Нам Ин Су

Ах, может, твой путь преградила гора?

Ах, может, твой путь преградила вода?

Мы ходим по одной и тоже родной земле,

но перекрыта на Юг и на Север

бесконечная дорога горечи.

В каждом сне я ищу тебя, в каждом сне я ищу тебя,

Проклиная 38-ю параллель.

Ах, может, ты вернёшься,

хотя бы когда зацветут цветы?

Ах, может, ты вернёшься, хотя бы когда пойдёт снег?

Перевал, что мы преодолевали с котомками на спине,

Горные птицы, плача, преодолевали его

вместе со мной.

О свобода! Ради тебя...

Я отдаю эту жизнь.

Ах, сколько времени пройдёт, пока взорвётся?

Ах, сколько времени пройдёт, пока исчезнет?

Кто придумал эти три слова —

«тридцать восьмая параллель»,

Заставляя нас плакать на каждом перевале?

Я складываю руки и молюсь,

Уходи прочь, 38-я параллель!





Слушать музыку «Уходи прочь, 38-ая параллель!» на youtube





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.