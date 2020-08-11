КНДР миниатюризировала ядерную боеголовку

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В недавнем отчёте ООН высказывается предположение, что Северная Корея уменьшила свои ядерные боеголовки до размера, который позволяет устанавливать их на баллистические ракеты. Разработать миниатюрные ядерные устройства помогли последние шесть ядерных испытаний. Ранее американские спецслужбы и зарубежные исследовательские центры уже высказывали соответствующие предположения, но в официальном документе ООН об этом говорится впервые. Ситуацию анализирует директор Сети мира г-н Чон Ук Сик.