Почему беженцы возвращаются на родину?

Рассказ «Дом номер 213» писателя Ким Гван Сика
2020-08-11
#Сближаясь с Севером l 2020-08-13
Северокореец, перебежавший на Юг в 2017 году, в прошлом месяце вернулся на свою коммунистическую родину. Данный факт вновь привлёк внимание к проблеме адаптации беженцев в Республике Корея. Сегодня мы поговорим о том, каким образом северокорейцы попадают на Юг, а также попытаемся разобраться, почему некоторые из них решают вернуться туда, откуда когда-то бежали. Нам поможет г-жа Кан Ми Чжин, бывшая гражданка КНДР, которая с 2009 года живёт в Сеуле и работает начальником отдела в интернет-издании Daily NK.
2020-08-11
2020-08-12 17:32:36
2020-08-12 17:12:36
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >