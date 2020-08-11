Почему беженцы возвращаются на родину?

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Северокореец, перебежавший на Юг в 2017 году, в прошлом месяце вернулся на свою коммунистическую родину. Данный факт вновь привлёк внимание к проблеме адаптации беженцев в Республике Корея. Сегодня мы поговорим о том, каким образом северокорейцы попадают на Юг, а также попытаемся разобраться, почему некоторые из них решают вернуться туда, откуда когда-то бежали. Нам поможет г-жа Кан Ми Чжин, бывшая гражданка КНДР, которая с 2009 года живёт в Сеуле и работает начальником отдела в интернет-издании Daily NK.