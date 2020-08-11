Улучшатся ли отношения между Югом и Севером?

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Новый министр по делам воссоединения Республики Корея Ли Ин Ён прилагает активные усилия для улучшения межкорейских отношений, находящихся в тупике. Бывший лидер парламентской фракции правящей Демократической партии Тобуро продемонстрировал политические способности, приведя правящую партию к победе на парламентских выборах. Президент страны Мун Чжэ Ин назначил Ли Ин Ёна министром по делам воссоединения, надеясь на то, что ему удастся вывести межкорейские отношения из тупика. Ситуацию комментирует доктор О Гён Соп из Института проблем воссоединения.