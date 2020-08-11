Традиционные летние блюда

Рассказ «Дом номер 213» писателя Ким Гван Сика
2020-08-11
#Сближаясь с Севером l 2020-08-06
В традиционном корейском календаре присутствуют три самых жарких дня года: первый - чхобок (초복), второй - чунбок (중복) и третий - мальбок (말복). В самый жаркий период года, который длится около месяца, корейцы стараются есть пищу с высоким содержанием белка. На Юге это обычно самгетхан (삼계탕) – суп из целой курицы, фаршированной женьшенем. А что едят на Севере? В первый жаркий день чхобок (초복), который в этом году выпал на 16 июля, Центральное радио КНДР посвятило одну из передач супу из собачьего мяса посинтхан (보신탕). В ней говорилось, что рестораны Пхеньяна получают предварительные заказы на это блюдо и предлагают его доставку на дом. О северокорейских летних блюдах расскажет г-жа Кан Ми Чжин, бывшая гражданка КНДР, которая живёт в Сеуле и работает в интернет-издании Daily NK.
2020-08-11
2020-08-12 17:32:36
2020-08-12 17:12:36
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