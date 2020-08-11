Рекордно длительный сезон дождей в РК

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Количество погибших и пропавших без вести в результате сильных ливней, обрушившихся на юг Корейского полуострова в августе, превысило 50 человек. Повреждены более 20 тыс. объектов, а количество оставшихся без крыши над головой превысило 7 тысяч человек. Рекордно долгий сезон дождей и мощнейшие ливни сконцентрировались в центральной части страны, перемещаясь то севернее, то южнее. Дневной уровень осадков в этих районах составлял 50-100 мм, а в некоторых регионах за несколько дней выпал сразу полугодовой объём осадков. Сильные ливни вызвали большое количество оползней. Ряд рек вышли из берегов, что вызвало наводнения. В связи с этим на ряде участков перекрывались автомобильные и железные дороги, а 11 регионов были объявлены специальными зонами бедствия.

По данным метеорологов, сезон дождей в этом году превысит 50 дней, побив рекорд 2013 года, составивший 49 дней. Природные катаклизмы связывают с глобальными изменениями климата и повышением температуры на Северном полюсе. Как правило, летом высокое атмосферное давление в северной части Тихого океана перемещается на север. На самом краю этого участка формируется холодный фронт, приносящий сезон дождей. Однако в этом году из-за аномально высокой температуры струйное атмосферное течение ослабло, позволив северному тихоокеанскому фронту не продвинуться выше, а сформироваться стационарно над Корейским полуостровом.

Правящая партия и оппозиция обвиняют друг друга в том, что их действия привели к экономическому ущербу. Вместе с тем, экологическая организация «Гринпис» представила результаты исследования, в котором говорится, что бездействие в отношении климатических изменений может привести к тому, что через 10 лет из-за подъёма уровня воды в океане район Хэундэ в Пусане и аэропорт Инчхон окажутся под водой.