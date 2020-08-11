ОЭСР улучшила прогноз роста южнокорейской экономики

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз экономического роста Республики Корея в этом году с минус 1,2% до минус 0,8%. Как отмечается в отчёте организации, опубликованном 11 августа, прогноз составлен на основе экономических показателей второго квартала и с учётом того, что страну не охватит повторная масштабная вспышка COVID-19. Если вторая волна эпидемии всё-таки начнётся, то прогноз может опуститься до минус двух процентов. Рост южнокорейской экономики во втором квартале составил минус 3,3%. Это второй лучший показатель в мире после китайской экономики, чей рост во втором квартале составил 11,5%. Однако экономический спад в таких странах как США, Германия, Франция, Италия и Испания составил от 9,5% до 18,5%. Следовательно, южнокорейские результаты можно считать успешными. Обновлённый показатель - самый высокий среди 37 стран-членов ОЭСР. Он на 4% выше отметки Турции, оказавшейся на втором месте. Далее следуют Япония, Германия, США и Великобритания. Средний показатель по организации составляет минус 7,5%.

Прогнозы ОЭСР учитывали успехи каждого государства в борьбе с COVID-19. Республика Корея была названа одной из стран, успешно поборовших вирус за счёт правильного и быстрого реагирования, что привело к незначительному сокращению занятости и экономического роста. Эксперты ОЭСР высоко оценили меры южнокорейского правительства по расширению финансовой политики и стабилизации финансового рынка. Тем не менее, о преодолении кризиса пока говорить рано. Если в первом квартале рост экономики составил минус 1,3%, то во втором – минус 3,3%. Количество безработных составило 1 млн 228 тыс. человек. Это самый высокий показатель с 1999 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Ситуацию в стране усугубил рекордно долгий сезон дождей, нанёсший огромный ущерб ряду регионов страны.