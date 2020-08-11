Президент РК произвёл перестановки в администрации

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин произвёл перестановки в своей администрации. 10 августа он выбрал новых главных секретарей по политическим вопросам, по гражданской политике по гражданским и общественным вопросам. 12 августа были выбраны ещё два главных секретаря – по связям с общественностью и по социальным вопросам. Ранее президент уже произвёл замену начальника управления национальной безопасности и его заместителя. Таким образом, из пятнадцати высокопоставленных чиновников на уровне главных секретарей и выше были заменены семь человек.

Масштабные перестановки в администрации президента связаны с настроениями в обществе. Рейтинг Мун Чжэ Ина продолжает падать, а разница в уровнях поддержки правящей Демократической партии Тобуро и главной оппозиционной Объединённой партии будущего минимальная. Основная причина недовольства народа связана с политикой в отношении рынка недвижимости. Правительство Мун Чжэ Ина 23 раза выдвигало различные меры, но цены на недвижимость продолжают расти. Вместе с тем, предложенные меры вызвали недовольство арендодателей и людей, владеющих несколькими объектами недвижимости, из-за повышения налогов и отмены привилегий. Ужесточение правил в отношении аренды жилья привело к повышению залога.

Недовольство народа вызвала также неадекватная оценка ситуации правительством и президентом. Правительство сообщило, что за три года цены на недвижимость выросли лишь на 14,2%, однако по другим данным рост цен в столичном регионе составил 54,7%. Вполне возможно, что за произведёнными кадровыми перестановками могут последовать другие, если этого потребуют настроения в обществе.