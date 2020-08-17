Танцовщицы (11) 속상하다

Диалог недели

이규호(Ли Гю Хо): 엄마 아빠가 하지 말라캤다 해서 부모님 설득하러 가면,

Иногда мои ученики говорят, что их родители против танцев.

А когда я встречаюсь с ними, чтобы переубедить их,

“저희는요, 하지 말라칸 적 없는데요?” 아… 이라는 기라.

те говорят, что не говорили такого.

그 때는 쌤이… 진짜 속상하다 .

Знаете, как мне обидно в такие моменты?

거짓말까지 해가 쌤을 속이는 거는,

Когда обманывают.

혹시 뭐 고민이 있거나 힘든 일 있으면

솔직하게 쌤한테 얘기해라.

Если у вас есть какие-то сомнения или трудности,

лучше честно расскажите мне.

쌤은 괜찮으니까.

Я не обижусь.

양나영(Ян На Ен): 우, 우린 그런 거 없다. 맞지?

Нет-нет, у нас все нормально. Так ведь, ребята?





Фраза недели

속상하다

[Сок-сан-ха-да]

Обидно





Грамматика

속상하다 – от прилагательного «속상하다», которое означает обидный. Как вы уже хорошо знаете, в корейском языке, когда прилагательное употребляется как сказуемое, то оно переводится как наречие, поэтому сегодняшняя фраза переводится как, обидно. По корейскому словарю значение слова 속상하다 – состояние, когда вас бесит, грустное состояние либо неловкое положение из-за каких-то переживаний. Данное выражение часто употребляется, когда что-то не сложилось не так, как вы ожидали.





Внимание

☞ в форме разговорной речи : 속상해

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 속상해요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 속상합니다

☞ Синонимы к слову 속상하다 : 섭섭하다, 서운하다 – неприятное чувство, какое бывает, когда нет того, что человек хочет, но в отличие от 속상하다, чувства этих прилагательных возникают из-за поведения собеседника.



